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Yeni yönetim galibiyet ile tanıştı
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YENİ YÖNETİM GALİBİYET İLE TANIŞTI

Yeni yönetim galibiyet ile tanıştı

MKE Ankaragücü'nde 31 Ekim 2019 tarihinde göreve başlayan Fatih Mert ve yönetimi, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle ilk galibiyetlerini elde etti.

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31 Ekim 2019 tarihinde MKE Ankaragücü Kulüp Başkanlığına seçilen Fatih Mert ve yönetimi, Yeni Malatyaspor deplasman galibiyetiyle ilk galibiyetlerini almış oldu. 4 Kasım tarihinde oynanan Gaziantep FK maçıyla ilk maçlarına çıkan yeni yönetim, Eryaman'da maçı 2-1 kaybetmişti.  Göreve başladıkları ilk 11 karşılaşmada galibiyet göremeyen yeni yönetim, Malatyaspor galibiyetiyle bir ilki yaşamış oldu.  Fatih Mert ve yönetimi ile MKE Ankaragücü, 12 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. 

Başkan Fatih Mert galibiyet sonrası soyunma odasına inerek takımı tebrik etti. Fatih Mert, "Sabrettik, emek verdik, bugünlere geldik. Ayağınıza sağlık" diye konuştu.  

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