Yeni yönetim galibiyet ile tanıştı

31 Ekim 2019 tarihinde MKE Ankaragücü Kulüp Başkanlığına seçilen Fatih Mert ve yönetimi, Yeni Malatyaspor deplasman galibiyetiyle ilk galibiyetlerini almış oldu. 4 Kasım tarihinde oynanan Gaziantep FK maçıyla ilk maçlarına çıkan yeni yönetim, Eryaman'da maçı 2-1 kaybetmişti. Göreve başladıkları ilk 11 karşılaşmada galibiyet göremeyen yeni yönetim, Malatyaspor galibiyetiyle bir ilki yaşamış oldu. Fatih Mert ve yönetimi ile MKE Ankaragücü, 12 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Başkan Fatih Mert galibiyet sonrası soyunma odasına inerek takımı tebrik etti. Fatih Mert, "Sabrettik, emek verdik, bugünlere geldik. Ayağınıza sağlık" diye konuştu.

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HABER: MERT DOKUZOĞLU