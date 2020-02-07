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Akçay: 7-8 galibiyet bizi ligde tutacak
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AKÇAY: 7-8 GALİBİYET BİZİ LİGDE TUTACAK

Akçay: 7-8 galibiyet bizi ligde tutacak

MKE Ankaragücü, 14 hafta sonra galip gelerek çok kritik bir 3 puana imza attı. Maç sonu yeni transferler Türkçe kelimeler konuşurken, Teknik Direktör Akçay, 7-8 galibiyete ihtiyaç olduğundan bahsetti.

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YENİ TRANSFERLER TÜRKÇE KONUŞTU 

MKE Ankaragücü'nde, Yeni Malatyaspor'a karşı alınan deplasman galibiyeti sonrası yeni transferler Lukasik ve Friedrich, Türkçe kelimeler ile söze başladı. Lukasik, "Merhaba, bugün önemli bir 3 puandı, ligdeki konumumuz adına kritik galibiyet oldu. Vaktimiz azdı, çok iyi hazırlandık" derken, karşılaşmada çok önemli kurtarışlara imza atan Friedrich ise, "Merhaba, Türkiye'de henüz yeniyim. Hergün 1 kelime öğrensem çok iyi olacak. Sonuçta biz burada aileyiz. Bizim açımızdan daha çok Türkçe konuşmak iyi olacak. Korcan kötü bir sakatlık yaşadı. Beni çok iyi karşıladılar, bu da beni motive etti. Bunu sadece kendime bağlamak istemiyorum, tüm teknik ekibe ve kaleci antrenörüme teşekkür ederim" diye konuştu.  

Galibiyet golünü kaydeden ve gol suskunluğunu noktalayan Orgill ise, "Yeni oyuncular katıldı, adapte olmaları için çok süre yoktu ama adapte oldular ve kazandık. Uzun zamandır gol atamıyordum, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.  

AKÇAY: 7-8 GALİBİYET BİZİ LİGDE TUTACAK 

MKE Ankaragücü başında ilk galibiyetini alan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ise, "Saha duruşumuzu düzelttik ve yardımlaşmamız çoğaldı. Temas konusunda eksikliklerimiz vardı. Atak sonlarını hızlı gerçekleştirme konusunda çalıştık. Özgüven sorunumuz hala var. Eyleme geçmeliyiz, eylem olmadan hatalı pas olmaz. Fiziksel düzeltmelerimiz zaman alacak. Artık fonksiyonele geçtik. Futbolseverlere organize şeyler izletemedik ama bu da konumumuz itibariyle. Toplamda 7-8 galibiyet bizi ligde tutacaktır. Gidecek olduğunuz yolu bilmelisiniz, bildiğinizde işiniz kolaylaşır. Bizde ligde kalmak adına bir yolculuğa çıktık.  Ligde kalmak adına elimizden geleni yapacağız, bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.  

HABER: MERT DOKUZOĞLU 

 

 
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