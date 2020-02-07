Deplasmanda ikinci galibiyet

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 21'inci hafta açılış maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda Orgill'in 66'ıncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve puanını 17'ye çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda haftayı kapattı.
TOPLAMDA 3'ÜNCÜ, DEPLASMANDA 2'NCİ GALİBİYET
Süper Lig'de düşme potasından kurtulmak isteyen Ankaragücü, aldığı bu kritik galibiyetle Mustafa Reşit Akçay ve yeni transferleriyle ilk galibiyetini elde etti. Ankaragücü, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği galibiyetlerinden sonra bu sezon toplamda 3'üncü galibiyetini aldı. Gençlerbirliği derbisini evinde kazanan Ankaragücü, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başararak ikinci deplasman galibiyetine ulaştı.
EKİM AYINDAN SONRA İLK KEZ ÖNE GEÇİLDİ
Ankaragücü, Gençlerbirliği karşısında Candeias'ın golüyle öne geçmiş ve maçı kazanmasını bilmişti. 6 Ekim 2019 tarihinde oynanan Sivasspor deplasmanında Orgill'in golüyle öne geçen Ankaragücü, o karşılaşmayı 3-1 kaybetmişti. Ekim tarihinden bu yana ilk kez Ankaragücü, deplasmanda öne geçmesini bildi ve Malatyaspor maçını yine Orgill'in golüyle mağlup etti.
HABER: MERT DOKUZOĞLU
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