Haftalar sonra gelen galibiyet...

Karşılaşmada Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık hakem üçlüsü görev yaptı.

İlk dakikalarda topla daha fazla oynayan taraf ev sahibi Yeni Malatyaspor oldu. Rakibini çoğunlukla kendi sahasında karşılayan Ankaragücü kazandığı toplarda Orgill'i kullanarak Yeni Malatyaspor kalesine hızlı gitmek istedi. Ev sahibi ekip topla daha fazla oynasa da oyunu rakip ceza sahası çevresine yıkmak ve pozisyon üretmekte zorluk yaşadı. İlk yarıda gol sesi gelmedi. İkinci yarının başlarında Yeni Malatyaspor hazırlık paslarıyla hücum geliştirmeye çalıştı. 49'uncu dakikada ev sahibi takımdan savunmanın arkasına atılan derin pasta topu eliyle kesen Mustafa Akbaş doğrudan kırmızı kart gördü. Mustafa Akbaş'ın kırmızı kart görmesinin ardından Robin Yalçın savunmanın merkezine geçti. Maçın 66'ıncı dakikasında onuk ekip orta sahada Pinto'nun kazandığı top sonrası hızlı geldi. Gerson Rodrigues'in pasıyla topla buluşan Orgill ceza yayı üzerinden çok sert vurdu ve top ağlara gitti. Ankaragücü bu golle eksik rakibi karşısında 1-0 öne geçti. 77'inci dakikada Başkent ekibinden Oscar Scarione yerini Atila Turan'a bıraktı. 88'inci dakikada ise zaman zaman rakip savunmaya tehlikeler yaşatan Gerson Rodrigues yerini Gelmin Rivas'a bıraktı. Maçın son dakikalarında ev sahibi ekip eşitlik golü için tüm riskleri göze aldı fakat beklenen gol gelmedi.

MKE Ankaragücü 17 puana yükselirken BTC Türk Yeni Malatyaspor 24 puanda kaldı. Ankaragücü, bu sezon deplasmandaki 2'inci galibiyetini yakalamış oldu.

Haber : Merve Kılıç