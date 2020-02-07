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İlk 11'ler belli oldu
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İLK 11'LER BELLİ OLDU

İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Ankaragücü'nün Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

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Ankaragücü, bugün Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 

Takımların ilk 11'leri şu şekilde:

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lukasik, Scaurione, Lobzhanidze, İlhan, Rodrigues, Orgill.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Bifouma, Mustafa, Acqua, Kjartanson, Chaaleli, Chebake, Minameza, Seilfeldin, Sakıb.
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