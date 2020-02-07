Spor Ankara'da konuk Adnan Şentürk'tü

Çankaya FK Teknik Direktörü Adnan Şentürk, "Tüm kulüplerin bir araya gelip ortak karar alıp, uygulatmaları lazım. Doğru olan, adaletli olan budur. Sürekli fikir değiştiren bir yönetim sağlıklı yürüyemez. Tesis olarak en sıkıntılı şehir Ankara. Ülkemizde çok ciddi tesisleşme var ama en fakiri Ankara. Cebeci stadyumu yıkılıyor, yerine stad yok. Ostim stadyumu yıkılacak ama yenisi inşa edilmeyecek. Altyapı organizasyonları yeterli değil. İkinci bir işte çalışma zorunluluğu olmadan, ücretler iyileştirilmeli. Almanya'da altyapı hocalarına A takım hocalarından daha fazla ücret ödeniyor, çünkü tecrübe lazım o noktada. Ankaragücü'nde görev yaparken hizmet içi eğitim veriyorduk. Antrenman metodlarına yer veriyorduk. Bunun uygulanması lazım" ifadelerine yer verdi.
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