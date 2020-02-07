Stancu üzdü...

Süper Lig'de deplasman puan tablosunda zirvede yer alan Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'ne, Stancu'dan kötü haber geldi.

Ligin ilk devresinde attığı 11 golle takımının en çok gol atan futbolcusu olan ve sezonun ikinci yarısındaki maçlarda henüz forma giyemeyen Stancu, takımla çalışmalara başlamasına rağmen henüz fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle yarın oynanacak olan karşılaşmada görev alamayacak.

Stancu'nun yokluğunda oynadığı 3 maçta sadece 2 gol bulan Gençlerbirliği, oyuncunun sahalara dönmesini dört gözle bekliyor.