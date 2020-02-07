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Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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TRABZONSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, son hazırlığını bu akşam İlhan Cavcav Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bitirdi.

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Trabzonspor maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Başkent ekininde, ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan çalışma son bölümdeki taktik antrenmanla sona erdi.

Gençlerbirliği'nde yarın oynanacak maçtan önce cezalı oyuncu yer almazken, sakatlıkları devam eden Polomat, Soner,  Arda ve Stancu forma giyemeyecek.

Başkan Murat Cavcav, soğuk havaya rağmen antrenmanı yakından takip etti.
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