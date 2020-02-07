Ankaragücü ve Gençlerbirliği gençlere ne kadar şans verdi?

Altyapıdan çıkardığı futbolcularla dikkat çeken Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında 21 yaş altı olan 9 futbolcuya toplamda 2391 dakika süre verildi. Bordo mavililerde en fazla süre alan oyuncu Hüseyin Türkmen ve Yusuf Sarı oldu. Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de 1714 dakika ile ikinci sırada yer aldı. Sarı lacivertlilerin verdiği 1714 dakikalık sürenin 1530 dakikası Altay Bayındır'a ait. Genç kaleci ayrıca ligde en fazla süre alan 21 yaş altı futbolcu oldu. Denizlispor ile Gaziantep FK ligin ilk yarısında 21 yaş altı futbolculara hiç süre vermezken, Aytemiz Alanyaspor 2, Galatasaray ise sadece 7 dakika süre verdi. Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği 4'üncü sırada yer alırken, Ankaragücü ise 14'üncü sırada kendine yer buldu.
KULÜPLERİN GENÇ OYUNCULARA VERDİKLERİ SÜRELER
Trabzonspor - 2391
Fenerbahçe - 1714
Antalyaspor - 1537
Gençlerbirliği -1404
Rizespor - 1231
Kayserispor - 930
Konyaspor - 566
Beşiktaş - 502
Malatyaspor - 500
Kasımpaşa - 219
Başakşehir - 137
Göztepe - 101
Sivasspor - 67
Ankaragücü - 37
Galatasaray - 7
Alanyaspor - 2
Gaziantep FK - 0
Denizlispor - 0
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