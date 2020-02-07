Ankaragücü ve Gençlerbirliği gençlere ne kadar şans verdi?

Altyapıdan çıkardığı futbolcularla dikkat çeken Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında 21 yaş altı olan 9 futbolcuya toplamda 2391 dakika süre verildi. Bordo mavililerde en fazla süre alan oyuncu Hüseyin Türkmen ve Yusuf Sarı oldu. Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe de 1714 dakika ile ikinci sırada yer aldı. Sarı lacivertlilerin verdiği 1714 dakikalık sürenin 1530 dakikası Altay Bayındır'a ait. Genç kaleci ayrıca ligde en fazla süre alan 21 yaş altı futbolcu oldu. Denizlispor ile Gaziantep FK ligin ilk yarısında 21 yaş altı futbolculara hiç süre vermezken, Aytemiz Alanyaspor 2, Galatasaray ise sadece 7 dakika süre verdi. Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği 4'üncü sırada yer alırken, Ankaragücü ise 14'üncü sırada kendine yer buldu.



KULÜPLERİN GENÇ OYUNCULARA VERDİKLERİ SÜRELER



Trabzonspor - 2391

Fenerbahçe - 1714

Antalyaspor - 1537

Gençlerbirliği -1404

Rizespor - 1231

Kayserispor - 930

Konyaspor - 566

Beşiktaş - 502

Malatyaspor - 500

Kasımpaşa - 219

Başakşehir - 137

Göztepe - 101

Sivasspor - 67

Ankaragücü - 37

Galatasaray - 7

Alanyaspor - 2

Gaziantep FK - 0

Denizlispor - 0