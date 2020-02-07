Bursaspor, Ankara'da galip gelemiyor

Bursaspor'un, son yıllarda Ankara deplasmanlarında göstermiş olduğu başarısız performans dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak geçen sezon deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlı ekip, Başkent'te tam 5 yıldır 3 puanı alamadı. Bursaspor, bu süreçte Ankara'da oynadığı maçlarda 4 yenilgi alırken, rakipleriyle 3 kez de berabere kaldı. Bu dönemde Osmanlıspor'a karşı bir mağlubiyet iki beraberlik alan Timsah; Ankaragücü ile bir kez berabere kalırken, Gençlerbirliği'ne ise 3 defa yenildi.
Ankara'da oynadığı karşılaşmalarda adeta kazanmayı unutan Timsah, Başkent'te son galibiyetini 2015'de Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali rövanş karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne karşı aldı. Bursa'daki maçı 1-1 berabere bitiren yeşil-beyazlı ekip, 14 Nisan 2015'te Şenol Güneş yönetiminde Başkent temsilcisini deplasmanda 3-2'lik yenerek yarı finale yükselmişti.
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