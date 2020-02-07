20. hafta seyirci sayıları

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20'nci haftada;
En çok seyirci Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 38.053 taraftar olarak başı çekerken, 2'nci sırada Galatasaray-Kayserispor maçında 32.535 taraftar stadyumda maçı seyretti. Başkent ekibi Ankaragücü-Kasımpaşa maçında 13.600 taraftar Eryaman Stadyumu'nu doldurdu.
Antalyaspor-Konyaspor maçı 11.393, Gaziantep FK-Sivasspor 9.357, Denizlispor-Göztepe 8.986, Rizespor-Beşiktaş 8.192, Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor 4.904, Başakşehir-Gençlerbirliği maçında ise 1.378 taraftar tribünleri doldurdu.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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