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20. hafta seyirci sayıları
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20. HAFTA SEYİRCİ SAYILARI

20. hafta seyirci sayıları

Süper Lig'de geride kalan 20'nci hafta seyirci sayıları açıklandı.

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 20'nci haftada; 

En çok seyirci Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 38.053 taraftar olarak başı çekerken, 2'nci sırada Galatasaray-Kayserispor maçında 32.535 taraftar stadyumda maçı seyretti. Başkent ekibi Ankaragücü-Kasımpaşa maçında 13.600 taraftar Eryaman Stadyumu'nu doldurdu.  

Antalyaspor-Konyaspor maçı 11.393, Gaziantep FK-Sivasspor 9.357, Denizlispor-Göztepe 8.986, Rizespor-Beşiktaş 8.192, Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor 4.904, Başakşehir-Gençlerbirliği maçında ise 1.378 taraftar tribünleri doldurdu.  

 
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