Shane Larkin artık Türk vatandaşı

Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işlemleri tamamlandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alma konusunda yapmış olduğu başvurunun kabul edildiği ifade edildi.
Açıklamada, "1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu." denildi.
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