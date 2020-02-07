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Maça Çeyrek Kala bugün 20:00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20:00'DA

Klasspor Tv'de her Cuma akşamı yayınlanan Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Keçiörengücü'nün konuşulduğu Maça Çeyrek Kala bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

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Ankaragücü'nün Malatya deplasmanından anlık haberler, Gençlerbirliği'nin yarın evinde mücadele edeceği Trabzonspor maçında nasıl bir performans göstereceği, Osmanlıspor'un düşme potasındaki durumu, Keçiörengücü'nün Erzurum deplasmanı ve daha fazlası bu akşam Maça Çeyrek Kala'da.. Sakın kaçırmayın...

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