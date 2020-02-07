Berat ve Altay en çok süre alan isimlerden

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla süre alan 21 yaş altı futbolcuların listesi çıkarıldı. Buna göre Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir 1041 dakika ile 3.sırada yer aldı. Geçen sezon Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ise sıralamada ilk basamakta yer aldı.

LİGİN İLK YARISINDA EN FAZLA SÜRE ALAN 21 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR:

Altay Bayındır: 1530

Hüseyin Türkmen: 1306

Berat Ayberk Özdemir: 1041

Omar Talbi: 990

Paul Mukairu: 917

Yusuf Sarı: 646

Doğukan Sinik: 620

Özer Özdemir: 500

Güven Yalçın: 496

Erdon Daci: 457