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Berat ve Altay en çok süre alan isimlerden
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BERAT VE ALTAY EN ÇOK SÜRE ALAN İSİMLERDEN

Berat ve Altay en çok süre alan isimlerden

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ilk yarıda en fazla süre alan 21 yaş altı futbolcuların listesi çıkarıldı. Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir, listede 3'üncü sırada yer aldı.

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Süper Lig'in ilk yarısında en fazla süre alan 21 yaş altı futbolcuların listesi çıkarıldı. Buna göre Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir 1041 dakika ile 3.sırada yer aldı. Geçen sezon Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ise sıralamada ilk basamakta yer aldı.

LİGİN İLK YARISINDA EN FAZLA SÜRE ALAN 21 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR: 

Altay Bayındır: 1530
Hüseyin Türkmen: 1306
Berat Ayberk Özdemir: 1041
Omar Talbi: 990
Paul Mukairu: 917
Yusuf Sarı: 646
Doğukan Sinik: 620
Özer Özdemir: 500
Güven Yalçın: 496
Erdon Daci: 457

 
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