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Gençlerbirliği, yarın Trabzonspor'u konuk ediyor
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GENÇLERBİRLİĞİ, YARIN TRABZONSPOR'U KONUK EDİYOR

Gençlerbirliği, yarın Trabzonspor'u konuk ediyor

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği yarın sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

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Gençlerbirliği, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Geçtiğimiz hafta depslasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Başkent temsilcisi, ligde 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Rakip Trabzonzspor ise bir maç eksikle 38. puanla 3. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.
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