Gençlerbirliği, yarın Trabzonspor'u konuk ediyor

Gençlerbirliği, yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Geçtiğimiz hafta depslasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Başkent temsilcisi, ligde 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Rakip Trabzonzspor ise bir maç eksikle 38. puanla 3. sırada bulunuyor.
İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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