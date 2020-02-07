Elazığspor, ligden çekildi

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Elazığspor'un, TFF'ye yaptığı ligden çekilme başvurusu olumlu sonuçlandı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü'nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 6 Şubat 2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Konu hakkında Elazığspor'un resmî internet sitesinden ise şu şekilde bir açıklama yapıldı:

"Kulübümüz, 26 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna yapmış olduğu başvuruda; 24 Ocak 2020 tarihinde şehrimizde meydana gelen deprem nedeniyle sunduğumuz sebeplerden dolayı 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2.ligde sportif faaliyetlerine devam etmesini talep etmiştir.

Elazığspor, grupta 16. sırada yer alıyordu. Yaşanan bu gelişmenin ardından küme düşme hattında yer alan 3. takımda değişim meydana gelecek. Dolayısıyla kıyası çekişmelere sahne olunacak.