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Rakip Tofaş
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RAKİP TOFAŞ

Rakip Tofaş

ING Basketbol Erkekler Süper Ligi’nin 19. Haftası’nda Türk Telekom Evinde Tofaş’ı konuk edecek.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kalmayı başaran Türk Telekom aldığı moralle evinde Tofaş’ı devirmeye çalışacak. Ligde bu sezon aradığını bulamayan ve 9. sırada bulunan Ankara temsilcisi bu maçı kazarak PlayOff iddiasını sürdürmeyi arzuluyor.

Ankara Arena’da oynanacak olan müsabaka Cumartesi saat 17:30'da başlayacak.

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