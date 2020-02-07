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Ankaragücü'nde Yeni Malatyaspor karşısında 3 eksik
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ANKARAGÜCÜ'NDE YENİ MALATYASPOR KARŞISINDA 3 EKSİK

Ankaragücü'nde Yeni Malatyaspor karşısında 3 eksik

Ankaragücü, Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyasppor ile oynayacağı karşılaşmaya 3 eksikle çıkıyor.

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Ankaragücü, bugün saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Başkent ekibinde bu maç öncesi 3 eksik bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlık yaşayan kaleci Korcan Çelikay ve sarı kart cezası bulunan Ricardo Faty haricinde sakatlığı bulunan Pazdan bugün forma giyemeyecek.

 
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