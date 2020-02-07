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Halkbank, Sorgun deplasmanına çıkıyor
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HALKBANK, SORGUN DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Halkbank, Sorgun deplasmanına çıkıyor

Efeler Ligi'nde Halkbank, Sorgun Belediyespor’a konuk oluyor.

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Ligde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 17. karşılaşmalar yarın oynanacak. Halkbank, Sorgun Belediyespor ile karşılaşırken, maç saat 16:00’da başlayacak.

Halkbank, 25 puanla 7.sırada yer alırken, ev sahibi ekip 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

"BİZ HALKBANK OLARAK BU MÜCADELEYE HAZIRIZ"

Karşılaşma öncesi düşüncelerine dile geitren Halkbank'ta forma giyen Hakkı Çapkınoğlu, kendilerini oldukça zor bir maç ve güçlü bir rakibin beklediğini belirtti. Ligin ikinci yarısının daha zor geçtiğini vurgulayan Çapkınoğlu, “Hem inanılmaz sıkışık bir program var, hem kadrolar tam olarak oturdu. Bu nedenle çetin bir mücadele ortamındayız. Sorgun maçı da böyle geçecek. Ama biz Halkbank olarak bu mücadeleye hazırız. Buradan üç puanla ayrılıp üst sıralara tırmanma yolunda bir adım daha atmak istiyoruz” dedi.

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