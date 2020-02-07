Ankaragücü, Yeni Malatyaspor maçına nasıl çıkacak?

Ligin 21. hafta maçında Başkent ekibi, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

Takımların muhtemel 11'leri

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Alihan, Pinto, Kondrad (İlhan), Lukasik, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb, Chaaleli, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Ankaragücü'nde kaleci Korcan Çelikay'ın ardından bir diğer sakatlık yaşayan Pazdan bu karşılaşmada forma giyemezken, Ricardo Faty'nin sarı kart cezası bulunuyor. Sedat ve İlhan'ın sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Moryke Fofana ile kart cezalısı Murat Yıldırım ve Teenage Hadebe, Ankaragücü maçında görev alamayacak.