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Keçiörengücü karlı zeminde çalıştı
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KEÇİÖRENGÜCÜ KARLI ZEMİNDE ÇALIŞTI

Keçiörengücü karlı zeminde çalıştı

TFF 1.Lig'de play-off hedefi bulunan Keçiörengücü, BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenman ile sürdürdü.

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TFF 1.Lig'de play-off hedefi bulunan Keçiörengücü, BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenman ile sürdürdü. TFF 1. Lig'in 21. haftasında Pazar günü deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşacak olan Keçiörengücü, taktik ağırlıklı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda mor-beyazlılar, dar alanda pas çalışmasına geçti. Günün tek antrenmanı tam sahada taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla son buldu.

 
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