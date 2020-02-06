Keçiörengücü karlı zeminde çalıştı

TFF 1.Lig'de play-off hedefi bulunan Keçiörengücü, BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı antrenman ile sürdürdü. TFF 1. Lig'in 21. haftasında Pazar günü deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşacak olan Keçiörengücü, taktik ağırlıklı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda mor-beyazlılar, dar alanda pas çalışmasına geçti. Günün tek antrenmanı tam sahada taktik ağırlıklı oynanan çift kale maçla son buldu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.