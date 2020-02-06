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"İNŞALLAH HAMZA HOCA İLE BERABER UZUN YILLAR ÇALIŞIRIZ" 
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"İNŞALLAH HAMZA HOCA İLE BERABER UZUN YILLAR ÇALIŞIRIZ" 

"İNŞALLAH HAMZA HOCA İLE BERABER UZUN YILLAR ÇALIŞIRIZ" 

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, İlhan Cavcav Tesisleri’nde akşam yapılan antrenmanın ardından yenen yemekte futbolcularla buluştu.

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, İlhan Cavcav Tesisleri’nde akşam yapılan antrenmanın ardından yenen yemekte futbolcularla buluştu. Samimi ortamda geçen yemekte Başkan Murat Cavcav, futbolculara hitaben şunları söyledi:

"İNŞALLAH HAMZA HOCA İLE BERABER UZUN YILLAR ÇALIŞIRIZ" 

“Her birinize tek tek güveniyorum. Sizin neler yapabileceğinizi de biliyorum. Sezona birlikte başladık, mutlu şekilde de bitireceğimize inanıyorum. İlk yarının son bölümündeki coşkumuzu yeniden yakalayacağımıza eminim. Biz yönetim olarak, Hamza Hocamız ve ekibi de teknik olarak her zaman yanınızda, bunu bilmenizi istiyorum. Her fırsatta hocamıza güvenimi tekrarlıyorum. İnşallah Hamza Hoca ile uzun yıllar çalışırız. Bunu canı gönülden istiyorum.”

Yemeğin ardından Başkan Murat Cavcav, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli hatıra fotoğrafı çektirdi.

 
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