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Gençlerbirliği'nde Trabzonspor hazırlıkları devam ediyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Gençlerbirliği'nde Trabzonspor hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Cumartesi günü oynayacağı Trabzonspor hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla bitirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan idmanı Başkent ekibi, yarı saha ve tam sahada yapılan taktik çalışma ile tamamladı.
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