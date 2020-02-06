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Ankara'da 70'inci Randevu
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ANKARA'DA 70'İNCİ RANDEVU

Ankara'da 70'inci Randevu

Süper Lig’in iki köklü ekibi Gençlerbirliği ile Trabzonspor Ligde 70. Maçlarına Çıkacak

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Geride kalan 69 maçta Kırmızı Karalar 12 kez galip gelirken Karadeniz temsilcisi 38 maçtan galip ayrılmayı başarmıştı. İki ekip 19 maçta ise birbirlerine diş geçiremeyip birer puana razı olmuştu. Daha önce oynanan 69 müsabakada rakibinin kalesine 65 gol gönderen Gençlerbirliği kalesinde gördüğü 131 gole engel olamamıştı. İki ekip arasında oynana son maç 2 – 2 beraberlikle ile sonuçlanmış taraflar sahadan birer puanla ayrılmıştı.
İki ekip arasında Ankara’da oynanan son 5 maçta kırmızı karalar rakibine galibiyet yüzü göstermedi. Gençlerbirliği, rakibi Trabzonspor’u evinde ağırladığı son 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik almıştı
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