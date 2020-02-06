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Güçlü Yorum'da Hopf dosyası konuşuldu
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GÜÇLÜ YORUM'DA HOPF DOSYASI KONUŞULDU

Klasspor Tv ekranlarında her Çarşamba yayınlanan Güçlü Yorum'da Hopf dosyasının nasıl çözüldüğü aktarıldı.

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Güçlü Yorum'da, "Kongre tarihine kadar herşey hesaplandı. 31 Ekim'den sonra hemen futbolcular için federasyona başvurup, yazılarının geleceği ve Hopf'un 5 Kasım'da dosyasının geleceği planlanmış. 5 Kasım tarihinde Hopf dosyasından dolayı alınan 1 yıllık transfer yasağı vardı. Ankaragücü yönetimi sessiz sedasız çözmek istiyordu bu meseleyi, hatta başka dosyalarda vardı. Eğer çözülemeseydi, ligin 2'nci yarısında aynı futbolcularla devam edilecekti. Hatta yaz döneminde de aynı futbolcularla devam edilecekti, tabii kadrodan ayrılacaklar da olacaktı. Eğer transfer yasağı kaldırılamasaydı, TFF 1.Lig konuşulacaktı. Ankaragüçlülerden kurulu yönetim kurulu yasağı kaldırmak amacıyla geldiler ve başardılar. Tüzük kongresine de yeterli hazırlıklar yapılamadı bu yoğunluktan ötürü" denildi. 
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