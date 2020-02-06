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Ankara Demirspor'da tek eksik
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ANKARA DEMİRSPOR'DA TEK EKSİK

Ankara Demirspor'da tek eksik

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta liderliğini sürdüren Ankara Demirspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

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Evinde Utaş Uşakspor'u 2-0 mağlup eden ve 46 puanla 2.Lig Kırmızı Grupta liderliğini sürdüren Ankara Demirspor, 22. haftada karşılaşacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.  Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Başkent ekibinde Çağrı Bülbül dışında eksik bulunmuyor.  Çağrı'nın 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.  Rakip Sakaryaspor ise 34 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Ankara Demirspor'da kritik mücadele öncesi Mustafa, Süleyman, Tahir, Serdar Eylik, Celal, Hasan olmak üzere 6 futbolcu kart sınırında yer alıyor. 

 

 
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