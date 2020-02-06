Ankara Demirspor'da tek eksik

Evinde Utaş Uşakspor'u 2-0 mağlup eden ve 46 puanla 2.Lig Kırmızı Grupta liderliğini sürdüren Ankara Demirspor, 22. haftada karşılaşacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Başkent ekibinde Çağrı Bülbül dışında eksik bulunmuyor. Çağrı'nın 1-2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Rakip Sakaryaspor ise 34 puanla 6'ncı sırada yer alıyor. Ankara Demirspor'da kritik mücadele öncesi Mustafa, Süleyman, Tahir, Serdar Eylik, Celal, Hasan olmak üzere 6 futbolcu kart sınırında yer alıyor.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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