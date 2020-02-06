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Gençlerbirliği'ne kötü haber
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GENÇLERBİRLİĞİ'NE KÖTÜ HABER

Gençlerbirliği'ne kötü haber

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'ne Jose Sosa'dan kötü haber geldi.

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Trabzonspor'da sakatlığı sebebiyle Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyen Jose Sosa'nın sağlık durumu netlik kazandı.

Jose Sosa'nın bileğinden hafif sakatlık yaşadığı ve ciddi bir durumun olmadığı belirtildi.

Bordo-mavililerin başarılı oyuncusunun Gençlerbirliği maçında görev alması bekleniyor.
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