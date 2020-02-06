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Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20:00'DA

Spor Ankara'nın konuğu Çankaya FK'nın deneyimli teknik direktörü Adnan Şentürk. Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

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 Klasspor Tv'de her perşembe yayınlanan Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Ankara amatörünün konuşulduğu tek program Spor Ankara'nın bu hafta ki konuğu Çankaya FK Teknik Direktörü Adnan Şentürk. Spor Ankara bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv'de...

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