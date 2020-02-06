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Ankaragücü, sabah antrenmanı yaptı
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ANKARAGÜCÜ, SABAH ANTRENMANI YAPTI

Ankaragücü, sabah antrenmanı yaptı

Süper Lig'in 21. hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Ankaragücü, maçın hazırlıklarını Beştepe Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. Yapılan dar alan oyunundan sonra, antrenman yenileme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Kasımpaşa maçında omzundan sakatlık yapaşayan kaleci Korcan antrenmana katılmadı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart gören Faty ise cezalı duruma düşerken, Malatyaspor maçında görev alamayacak.
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