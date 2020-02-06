Gökhan Altıparmak: İnşallah Gençlerbirliği formasını giymek de nasip olur

Gençlerbirliği’nin U19 takımında forma giyen genç oyuncu, hayallerini ve hedeflerini anlattı.
Futbola başladıktan sonra takımının sıkı bir taraftarı olduğunu belirten Gökhan, Gençlerbirliği maçlarını metroyla giderek takişp ettiği dönemin ardından profesyonel oyuncusu olmanın kendisi açısından büyük bir gurur olduğunu dile getidi.
İdol olarak kendisine yine Gençlerbirliği’nden yetişen İrfan Can Kahveci’yi seçtiğini ifade eden genç oyuncu, hedefleri için ise “Burada profesyonel olmayı başardım, inşallah Gençlerbirliği formasını giymek de nasip olur.” dedi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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