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Ankaragücü, Yeni Malatyaspor deplasmanında
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ANKARAGÜCÜ, YENİ MALATYASPOR DEPLASMANINDA

Ankaragücü, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

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Ankaragücü, deplasmanda yarın saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. 

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, kaleci Korcan Çelikay sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Ricardo Faty'nin sarı kart cezası bulunuyor.

Ligde 14 haftadır galibiyet elde edemeyen sarı-lacivertliler, 17. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, 20 karşılaşmda 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi ile 14 puan toplayabildi.

Rakip Yeni Malatyaspor ise 1 maç eksikliğiyle 10. sırada yer alıyor. 

Ankaragücü, 20. haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
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