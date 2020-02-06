Ankaragücü, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Ankaragücü, deplasmanda yarın saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, kaleci Korcan Çelikay sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Ricardo Faty'nin sarı kart cezası bulunuyor.
Ligde 14 haftadır galibiyet elde edemeyen sarı-lacivertliler, 17. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, 20 karşılaşmda 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi ile 14 puan toplayabildi.
Rakip Yeni Malatyaspor ise 1 maç eksikliğiyle 10. sırada yer alıyor.
Ankaragücü, 20. haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmış, Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.
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