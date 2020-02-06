Keçörengücü Kazanamıyor

TFF 1.Lig Ekibi Keçiörengücü ligin ikinci devresine istediği gibi başlayamadı. Ligde en son 17. Hafta Akhisarspor’u 1-0 ile deviren Ankara temsilcisi sonrasında çıktığı 3 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Serkan Özbalta’nın öğrencileri çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlik elde ederek son 3 haftada sadece 1 puan kazanabilmişti. Mor beyazlılar bu hafta karşılaşacağı Erzumspor maçından galibiyetle ayrılıp kötü gidişata son vermek istiyor.