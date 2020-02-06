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Türk Telekom, son 16'da
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TÜRK TELEKOM, SON 16'DA

Türk Telekom, son 16'da

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom, SIG Strasbourg’u 90-89 yendi ve son 16 takım arasına kalmayı başardı.

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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan son karşılaşmasında Strasbourg’u 90-89 mağlup etti.

Başkent ekibi, ilk çeyreği 20-17, ilk yarıyı ise 41-39 önde bitirdi. Türk Telekom, 3. çeyrekte de 65-64 üstün gelerek, maç sonunda 90-89 skorla kazandı.

Daha öncesinde gruptan çıkmayı garanti altına alan Başkent temsilcisi, 11. kez galip gelerek, lider olarak son 16 turuna çıktı.

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