Türk Telekom, son 16'da

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan son karşılaşmasında Strasbourg’u 90-89 mağlup etti.
Başkent ekibi, ilk çeyreği 20-17, ilk yarıyı ise 41-39 önde bitirdi. Türk Telekom, 3. çeyrekte de 65-64 üstün gelerek, maç sonunda 90-89 skorla kazandı.
Daha öncesinde gruptan çıkmayı garanti altına alan Başkent temsilcisi, 11. kez galip gelerek, lider olarak son 16 turuna çıktı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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