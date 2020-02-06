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Floyd Ayite: Taraftarımızın varlığı bize cesaret veriyor
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FLOYD AYİTE: TARAFTARIMIZIN VARLIĞI BİZE CESARET VERİYOR

Floyd Ayite: Taraftarımızın varlığı bize cesaret veriyor

Gençlerbirliği’nin başarılı oyuncusu Floyd Ayite, taraftara çağrıda bulundu.

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Sezon başında İngiltere’den transfer olan Ayite, ilk olarak kamp döneminde takıma geldiğinde hazırlanmış bir ekiple karşılaştığını ve arkadaşlarının yardımıyla bunu kolaylıkla atlattığını dile getirdi.

Öte yandan Türkiye’de bir dönem Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor'da oynayan Jonathan Ayite’nin kardeşi olan Floyd Ayite, ağabeyinden dolayı Türkiye futboluna yabancı olmadığını, onun tavsiyesiyle buraya gelmekte tereddüt etmediğini belirtti.

Bu sezon Başakşehir, Beşiktaş ve Sivasspor'a gol atan Ayite, “Profesyonel bir futbolcu her maça kendini en iyi şekilde hazırlar. Önemli maçlarda motivasyon yükselebiliyor ama benim her maç için motivasyonum ve amacım aynı.” dedi.

Floyd Ayite, Gençlerbirliği taraftarına “Taraftarımızın varlığı bize cesaret veriyor. Birlikteyken rakiplerimize karşı neler yapabildiğimizi çok iyi gösterdik. Trabzonspor maçında da yanımızda olsunlar ve birlikte mücadele edelim.” çağrısında bulundu.
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