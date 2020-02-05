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Lobjanidze: İlk golümü atmak isterdim
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LOBJANİDZE: İLK GOLÜMÜ ATMAK İSTERDİM

Ankaragücü'nün yeni oyuncusu Saba Lobjanidze, açıklamalarda bulundu.

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Başkent ekibinin 25 yaşındaki yeni transferi Saba Lobjanidze, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Taraftarların desteğine güvendiğini belirten başarılı oyuncu "Ankara çok güzel bir şehir ve Ankaragücü çok büyük bir klüp bu yüzden burayı seçtim. 
Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum ve taraftarların desteğini asla unutamam, onlar çok büyük bir güce sahip onları çok seviyorum." dedi.

Hedefinin ilk maçında gol atabilmek olduğunu vurgulayarak, "İlk maçımda gol atmak isterdim onun için de mücadele ettim, iki kez direkten döndü fakat hayat böyle bazı şeyler istediğimiz gibi gitmese de asla pes etmemeliyiz. Takım arkadaşlarıma sonsuz güvenim var, taraftarlara ve teknik ekibe inanıyorum. İyi bir sinerji yakaladık, başaracağımıza çok inanıyorum. Şota Türkiye'de çok büyük bir isim, çok büyük başarılara imza attılar ben de onların yolunda ilerleyerek başarılar kazanmak istiyorum." şeklinde konuştu.
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