Ergün Yücel: Dar zamanda yapılabilecek en iyi hamleyi yaptık

"Transfer dönemini nasıl atlattıkları" sorusuna Yücel, "Başkan beni 1 ay kadar önce aradığında böyle bir sürecin olabileceğini transfer tahtasının açılma ihtimalinin yüksek olduğunu birde alacaklı olan oyuncularla pazarlıkların sürdüğünü kamooyuna belli edilmemesi ricasında bulundu. Son dönemde 2-3 gün kala transferin açılacağı netleşti. Yoğun bir eleme yapmıştık." yanıtını verdi.



Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek "Biz bir aylık çalışma yaptık. Sonra yeni isimler gelince tabii daha iyi isimler gelirse diğerlerini eledik. Burada bizi bağlayan 3 tane kriter vardı. Bir tanesi kulübün limiti, bir tanesi para ihtiyacı ki ev bitmiş çatışı kalmış gibi birşey. Üçüncüsü de Ankaragücü'nün oyuncuya ödemeler konusunda dışarıya karşı algısı. Sadece Türkiye'de listemize alıp, belirlediğimiz 4 tane oyuncu ülkemizde başka takımlara giti. Ayrıca yurt dışında başka takımları tercih edenler oldu. Daha iyisi olabilir miydi? Zaman olsa olabilirdi. Dar zamanda yapılabilecek en iyi hamleyi yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Devre arası transferlerinin zorluğu hakkında, "Çok büyük paralar harcanıyor. Çok iyi transferler yapılıyor ama harmanlanıp iyi bir takım ortaya çıkmıyor. Ateşe düşmüşüz oradan çıkmamız lazım. Orgil'in yanına 2 tane adam getirdik. Ben transferlerden son derece memnunum. Ama gönlümden geçen 1 tane orta saha vardı. O hamlede girişimlerimizden sonuç alamadık. İspanya'dan bir oyuncuyla temasa geçtik, son anda döndü. Türkiye'den Alper Potuk, Musa Çağıran, Yeni Malatyaspor'dan Donut. Bu isimlerden bir tanesi katmayı çok arzu ettik. Limit ve kulübün parasal sorunları nedeniyle halledemedik. Bir tek aklımda kalan o. PTT 1. Lig takımlarının harcadığı paralarla biz bu transferleri yaptık. Bir kademe üste çıktığınızda çok daha iyi oyuncuları alma şansına sahipsiniz. O rakamlara çıkarmıyorsunuz, kulübün limitide buna izin vermiyor. ileriye dönük bu transferlerin yapılması lazımdı." şeklinde konuştu.