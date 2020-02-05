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Faruk Koca: Şu anda hedefimiz kulübün ligde kalması
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FARUK KOCA: ŞU ANDA HEDEFİMİZ KULÜBÜN LİGDE KALMASI

Ankaragücü, yöneticilerinden Faruk Koca Klasspor'a özel açıklamalar yaptı.

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Oldukça zor bir süreçten geçtiklerini belirten Faruk Koca "Çok kötü bir dönemden devralmak zorunda kaldık. Ben ilk kongrede yaptığım değerlendirmede bu kulübün bu transfer yasağını kaldırma potansiyeline sahip olduğunu, burada yapılacak tek şeyin enerjiyi sinerjiye döndürmekti. Bizde onu yapmaya çalıştık. Bu sadece Faruk Koca'nın katkılarıyla olan birşey değil, katkılarından biri. Biz mümkün olduğunca verilen sıfatı yeine getirmeye çalıştık." dedi.

Faruk Koca: "Ayın 24'ünde bizim esas sıkıntımız çözüldü. CAS'ta olan bir davamız vardı 1 yıllık. İki buçuk günde 15 tane futbolcu ama bunun öncesinde teknik ekip ilgileniyordu. Geçmişi eleştirmek için söylemiyorum 1 Ocak'ta bu kulübün kapısına kilit vurulabilirdi. Çünkü bütün futbolcular ihtar çekeibilme hakkına sahipti. Şu anda birinci hedefimiz kulübü ligde bırakmak."şeklinde konuştu.
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