Fatih Mert: İş bundan sonra hoca ve futbolcularda

Fatih Mert, Beştepe Tesisleri'ndeki röportajında, kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

"Burada 90 gündür yaşadıklarımızı bir Allah biliyor bir biz biliyoruz." diyen Mert, "Gerçekten imkansız görülen bir iş başarıldı. Transferin son gününde 24'ünde FIFA CAS'tan yanıt geldi. Şahsi kefaletler verik biz bu borçlar için. Zor oldu ama Allah'a şükürler olsun bu işi başardık. Transfer tahtasını açtık, hedefiniz şimdi bu takımı ligde tutmak. Takımı ligde tutabilmek, şampiyon olmak kadar değerli. Ankaragücü yok olabilirdi, bunu defalarca söyledi. " ifadelerini kullandı.

Mert, Ankaragücü olarak oldukça zor günleri geride bıraktıklarını vurgulayarak, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Yabancı futbolcuların ikisi hariç hepsinin ihtar yazıları vardı. Yerli futbolculardan da gidenler olabilirdi, 14-15 kişilik kadroyla devam edebilirdik. Bu çok kötü senaryoydu. Maalesef bunların hepsinin hesaplarını yapmak zorunda kaldık. 2. Lig'e düşme perspektifine kadar hesaplar yapmak zorunda kaldık. Kabus dolu günler yaşandı ama sonuçta bugüne gelindi."

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıklarının altını çizen Mert, "Burada yeni bir takım, yeni bir hoca var. Mutlak galibiyet almamız gerekiyordu ama futbolda hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. Bana kalsa son 3 maçtan 9 puan alırdım. En azında yukarıyla ara açılmadı.Kasımpaşa iyi bir takım kurmuş, daha iyi diri bir takım kurmuş. Bir puan alabildik. Galip gelinebilirdi ama olmadı. Artık bundan sonra iş futbolcular ve hocada. Bizim yönetim olarak yapacağımızı yaptık. Bu saatten sonra iş onlarda. Tabii ki biz motive etmek için sürekli buradayız. Transfer yasağı bitti diye burdan gitmedik. Hemen hemen her gün yine en az 6-7 saat buradayız. Yarın da Malatya'ya gideceğiz. Bize düşen kısmın her tarafında varız. İş bundan sonra dediğimiz gibi hocada ve futbolcularda. İyi futbolcular transfer ettiğimizi düşünüyorum. Bunlarla inşallah bu ligde kalacağız." diye konuştu.

Başkan Mert, "Bu tabloyu bekliyor muydunuz göreve geldiğnizde?" sorusunu, "Biz hiç kimseyle oturup net bir şey konuşmadık. Birileri bize bir tablo sundu dersem yanlış olur. Ama şunun hesabı kitabı yapılmış. Ankaragücü'nün kongre tarihine kadar her şey hesaplanmış. Onu gördük biz göreve geldiğimizde. İki dönem transfer yasağı kararı bu aklımızın ucundan geçmeyecek bir olay. 370 milyon civarında gider var 1 lira gelir yok. Basın toplantısı düzenler, herşeyi açıklarım." şeklinde yanıtladı.

Olağanüstü genel kurulda yapılacak tüzük değişikliği hakkında Mert, şu açıklamalarda bulundu:

"Tüzüğü değiştirmemiz gerekiyor, tadil edilmesi gereken yerler var. Taraftarın bu işin içinde olması lazım. Ankaragücü taraftarıydık, biz de bu kulübe delege olduk. Taraftarlarımızı bir şekilde bu işin içine dahil etmek istiyoruz. Ne yacağımızla ilgili çalışılıyor, netleşmedi. Başkan olarak isteğim delegenin bir kısmının taraftardan olmasını istiyorum. Biraz nitelikli delege istiyoruz. Biraz Ankaragücü'nde delegeliğin belli bir ücreti, aidatı olsun, bu kulübe biraz katkı olsun istiyoruz. Çünkü Ankaragücü'nün hiçbir geliri yok. Geçen haftaki stadyum geliriyle maç masraflarını ödeyemiyoruz. Belki divan heyeti oluşturulabilir. Planladığımız birşey var netleşsin bunları kongreden sonra açıklayacağız."

