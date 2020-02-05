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Mustafa Dalcı, Ankaragücü'nde...
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MUSTAFA DALCI, ANKARAGÜCÜ'NDE...

Mustafa Dalcı, Ankaragücü'nde...

Osmanlıspor eski teknik direktörü Mustafa Dalcı, Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcısı olarak göreve başladı.

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Daha önce 2 sezon Bugsaş Spor'u çalıştırdıktan sonra bu sezonun başında Osmanlıspor ile anlaşan Dalcı, transfer tahtası kapalı olan takıma altyapıdan 9 oyuncu kazandırmış ve gençlerle mücadele ettiği ligde 13 haftada 13 puan toplamış ancak TFF'nin Osmanlıspor'a verdiği 3 puan silme cezasının ardından 10 puana düşmüştü.

Geçmişte İstanbulspor, Kahramanmaraş Spor gibi takımları da çalıştıran Mustafa Dalcı, kariyerine Ankaragücü'nde devam edecek.
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