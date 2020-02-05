Mustafa Dalcı, Ankaragücü'nde...

Daha önce 2 sezon Bugsaş Spor'u çalıştırdıktan sonra bu sezonun başında Osmanlıspor ile anlaşan Dalcı, transfer tahtası kapalı olan takıma altyapıdan 9 oyuncu kazandırmış ve gençlerle mücadele ettiği ligde 13 haftada 13 puan toplamış ancak TFF'nin Osmanlıspor'a verdiği 3 puan silme cezasının ardından 10 puana düşmüştü.

Geçmişte İstanbulspor, Kahramanmaraş Spor gibi takımları da çalıştıran Mustafa Dalcı, kariyerine Ankaragücü'nde devam edecek.