Mustafa Dalcı, Ankaragücü'nde...

Daha önce 2 sezon Bugsaş Spor'u çalıştırdıktan sonra bu sezonun başında Osmanlıspor ile anlaşan Dalcı, transfer tahtası kapalı olan takıma altyapıdan 9 oyuncu kazandırmış ve gençlerle mücadele ettiği ligde 13 haftada 13 puan toplamış ancak TFF'nin Osmanlıspor'a verdiği 3 puan silme cezasının ardından 10 puana düşmüştü.
Geçmişte İstanbulspor, Kahramanmaraş Spor gibi takımları da çalıştıran Mustafa Dalcı, kariyerine Ankaragücü'nde devam edecek.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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