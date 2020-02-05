﻿
Güçlü Yorum bu akşam 20.00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM 20.00'DA

Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum bu akşam...

247 Okunma

Ankaragücü'nün yeni transferleri, berabere biten Kasımpaşa karşılaşması, Süper Lig'in 21'inci haftasında Malatya'ya konuk olacak Başkent ekibinin nasıl bir performans sergileyeceği ve daha fazlası bu akşam Klasspor TV'de sizlerle... Sakın kaçırmayın.

https://goo.gl/XaPmpu Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/
Mustafa Dalcı, Ankaragücü'nde...
Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu
Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildi
Korcan Çelikay 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
Ankaragücü'nün Sportif Danışmanı Ergün Yücel oldu
Kasımpaşa maçında yeni transferler ne yaptı?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿