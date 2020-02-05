Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu.
7 Şubat Cuma günü 20.00'de oynanacak Yeni Malatyaspor-Ankaragücü maçını Fırat Aydınus ve yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yönetecek.
8 Şubat Cumartesi günü 17.00'de Ankara Eryaman Stadında oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında ise Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak üçlüsü görev alacak.
Diğer önemli maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
Gençlerbirliği-Trabzonspor (Hüseyin Göçek)
Beşiktaş-Gaziantep FK (Alper Ulusoy)
Fenerbahçe-Alanyaspor (Ümit Öztürk)
Sivasspor-Başakşehir (Halis Özkahya)
Kasımpaşa-Galatasaray (Mete Kalkavan)
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