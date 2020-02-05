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Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu
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SÜPER LİG'DE 21. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de mücadele eden Başkent ekiplerinin bu hafta oynayacağı karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

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Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. 

7 Şubat Cuma günü 20.00'de oynanacak Yeni Malatyaspor-Ankaragücü maçını Fırat Aydınus ve yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yönetecek.

8 Şubat Cumartesi günü 17.00'de Ankara Eryaman Stadında oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında ise Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak üçlüsü görev alacak.

Diğer önemli maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Gençlerbirliği-Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

Beşiktaş-Gaziantep FK (Alper Ulusoy)

Fenerbahçe-Alanyaspor (Ümit Öztürk)

Sivasspor-Başakşehir (Halis Özkahya)

Kasımpaşa-Galatasaray (Mete Kalkavan)

 
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