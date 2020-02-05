Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 20. hafta maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Ankaragücü'nün "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdivenlerin boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

PFDK'dan ceza alması durumunda Başkent ekibi, bu cezayı bir sonraki hafta evinde oynayacağı Fenerbahçe maçında çekmek zorunda kalabilir.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 02.02.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."