﻿
Melekler yarı finalde
﻿
Site İçi Arama
﻿

MELEKLER YARI FİNALDE

Melekler yarı finalde

Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci karşılaşmasında galip gelen Yenimahalle Belediyesi SK, rövanş maçından beraberlikle ayrılarak yarı finale yükseldi.

453 Okunma

Mardin Artuklu Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Kupası Çeyrek Final Mücadelesi rövanş mücadelesinde Mardin Büyükşehir Başak SK ile karşı karşıya gelen altın kanatlı melekler, maçı 28-28 eşitlikle tamamlayarak kupada son 4 takım arasına kalmayı başardı.

Rövanş karşılaşmasında kıyasıya mücadele

İlk maçta elde ettiği 31-28 galibiyetin avantajı ile Mardin deplasmanına çıkan Yenimahalle; Ceylan, Fatma, Hanna, Eda, Gülsüm, Ceren ve kalede Fatma yedisi ile karşılaşmaya başladı.

Mücadeleye etkili başlayan Mardin Büyükşehir Başak SK karşısında maçı elden bırakmayan Yenimahalleli sporcular, farkı 1 sayıya indirerek soyunma odasına 13-12 skorla gitti.

Olga ve Ceylan ikinci yarıya damgasını vurdu

İki ekip arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan ikinci yarıda rakibine öne geçme şansı vermedi. Olga ve Ceylanın üstü üste attığı gollerle rövanşı beraberlikle tamamlayarak yarı finale kalan Yenimahalle’de maçın gollerini; Ceylan (10), Olga (6), Ceren (4), Gülsüm (3), Hanna ve Fatma (2), Eda (1) kaydetti.

İlk karşılaşmada kazanılan galibiyetin avantajını iyi kullandıklarını ifade eden teknik direktör Serdar Eler “ Maçın çekişmeli geçeceğini bilerek rövanşa takım olarak çok iyi hazırlandık. İlk maçın avantajını kullanarak az hata yapmaya çalıştık. Yenimahalle’ye yarı finale kalma mutluluğu yaşatan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hedefimiz Türkiye Kupasını Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’ye kazandırmak” açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
Mustafa Dalcı, Ankaragücü'nde...
Güçlü Yorum bu akşam 20.00'da
Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu
Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildi
Hamzaoğlu: Trabzonspor maçı kolay bir maç olmayacak
Korcan Çelikay 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿