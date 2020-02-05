Melekler yarı finalde

Mardin Artuklu Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Kupası Çeyrek Final Mücadelesi rövanş mücadelesinde Mardin Büyükşehir Başak SK ile karşı karşıya gelen altın kanatlı melekler, maçı 28-28 eşitlikle tamamlayarak kupada son 4 takım arasına kalmayı başardı.

Rövanş karşılaşmasında kıyasıya mücadele

İlk maçta elde ettiği 31-28 galibiyetin avantajı ile Mardin deplasmanına çıkan Yenimahalle; Ceylan, Fatma, Hanna, Eda, Gülsüm, Ceren ve kalede Fatma yedisi ile karşılaşmaya başladı.

Mücadeleye etkili başlayan Mardin Büyükşehir Başak SK karşısında maçı elden bırakmayan Yenimahalleli sporcular, farkı 1 sayıya indirerek soyunma odasına 13-12 skorla gitti.

Olga ve Ceylan ikinci yarıya damgasını vurdu

İki ekip arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan ikinci yarıda rakibine öne geçme şansı vermedi. Olga ve Ceylanın üstü üste attığı gollerle rövanşı beraberlikle tamamlayarak yarı finale kalan Yenimahalle’de maçın gollerini; Ceylan (10), Olga (6), Ceren (4), Gülsüm (3), Hanna ve Fatma (2), Eda (1) kaydetti.

İlk karşılaşmada kazanılan galibiyetin avantajını iyi kullandıklarını ifade eden teknik direktör Serdar Eler “ Maçın çekişmeli geçeceğini bilerek rövanşa takım olarak çok iyi hazırlandık. İlk maçın avantajını kullanarak az hata yapmaya çalıştık. Yenimahalle’ye yarı finale kalma mutluluğu yaşatan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hedefimiz Türkiye Kupasını Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’ye kazandırmak” açıklamasında bulundu.