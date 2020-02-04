Hamzaoğlu: Trabzonspor maçı kolay bir maç olmayacak

Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında iyi oynamalarına rağmen yenildiklerini belirten teknik adam “Tabii ikinci yarıya Rize maçıyla çok iyi başlamadık işin gerçeği. Ama onun akabinde hemen Antep maçıyla toparlandık. Bana göre yani gol pozisyonlarını çıkarsak belki Başakşehir maçını izleyen herkesin bu maçın kazananı Gençlerbirliği diyeceği bir maç oynadık Başakşehir’e karşı. Ama maalesef geldikleri her pozisyonda ki kolay geldiler onlara fırsat verdik. Golü buldular. İyi oynadığımız bir maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Ama duracak değiliz, çalışmaya devam ediyoruz. Söylediğim gibi tabi eksiklerimiz var ama bu eksikleri aratmayan oyuncularımız sahada o mücadeleyi veriyorlar. Sadece son vuruşlarda belki onları arıyoruz. Onların eksikliğini hissediyoruz. Onlarda aramıza katıldığında tabi onlarda bize güç katacaklar, daha iyi duruma geleceğiz. Önemli olan tam kadro oluncaya kadar bu süreci en iyi şekilde geçmeye çalışmak.” İfadelerine yer verdi.

Trabzonspor maçının kendileri için kolay olmayacağını belirten Hamza Hamzaoğlu “Bu haftada Trabzonspor’la oynayacağız ki hem Hüseyin hocaya da buradan hayırlı olsun diyorum. Hüseyin hocayla beraber farklı bir kimliğe farklı bir havaya büründü, Trabzon şehriyle beraber. Bu haftada kolay bir maç olmayacak bizim için. Yine etkili oyunculara karşı, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bundan sonraki her maçımız böyle geçecek. Dolayısıyla bu maçtan da kendi sahamızdan iyi bir sonuçla ayrılmaya gayret edeceğiz. Oyunumuzu biraz daha iyi duruma getirmek, biraz daha gücümüzü arttırmak biraz daha sonuca ulaşan işler yapmak bu haftaki hedeflerimizden birisi. İnşallah başarılı oluruz.” dedi.

"KULÜBEYE ALABİLİR MİYİZ ONU BİR DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Başarılı oyuncuları Stancu’nun durumu hakkında “Stancu, yarın belki takımla beraber başlayacak. Zaten hafta sonuna kadar onu bakacağız pek sanmıyorum hafta sonunda kullanabileceğimizi. Kulübeye alabilir miyiz onu bir değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Hamza Hamzaoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Ben transfer istemiyorum diye bir şey yok. Oturuyoruz yönetimler beraber değerlendiriyoruz. Transfer konusu sadece teknik direktörün istemesiyle olacak bir şey değil. Dolayısıyla bunu beraberce karar almak gereken bir şey. Önemli olan takımımızın bu anki durumunu korumak. Bu kadromuzla bu seneki hedefimizi tutturabileceğimizi düşündük. Forvet oyuncusu istedik ama mali anlamda bize uymadı."

"HEDEFİMİZ İLK 10'UN İÇERİSİNDE BİTİREBİLMEK"

“Bu seneki hedefimiz ilk 10’un içerisinde bitirebilmek. Aşağı sırlardan uzak kalmak düşmemek her şeyden önemlisi. “

“Bizde her zaman hedef 3 puan. Hiçbir zaman beraberliğe oynayan bir teknik direktör olmadım, olmayı da düşünmüyorum işin doğrusu. “