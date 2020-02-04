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Korcan Çelikay 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
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KORCAN ÇELİKAY 2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Korcan Çelikay 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli eldiveni Korcan Çelikay, sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağını İnstagram hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

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MKE Ankaragücü'nün başarılı filebekçisi Korcan Çelikay, kişisel instagram hesabından yaptığı açıklamada Kasımpaşa maçındaki pozisyonu paylaşarak, "Bu pozisyonda; omzumda meydana gelen trabeküler kırık sonucu 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağım. Oyuncu değişikliği hakkımızın bitmiş olmasından dolayı maça bu şekilde devam etmek zorunda kalmam, maalesef iyileşme sürecini uzattı. Değer veren, destek olan herkese teşekkür ederim. Bu takım hepimizin! Bu takıma geçmişten bugüne emek veren, birçok sıkıntı yaşayıp ama üstüne şampiyonluklar kazandırmış oyuncu grubunun daha fazla saygıyı hakettiğini düşünüyorum. Formayı, şehri, İmalat-ı Harbiye ruhunu sahiplenip sağlığımızla alakalı yaptığımız fedakarlıklar bunun en büyük göstergesi. Yeni oyuncu arkadaşlarımızla güç kazandık. Hep birlikte bu takımı layık olduğu yerde tutacağız inşallah"  açıklamalarını yaptı. 

 
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