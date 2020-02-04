Korcan Çelikay 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

MKE Ankaragücü'nün başarılı filebekçisi Korcan Çelikay, kişisel instagram hesabından yaptığı açıklamada Kasımpaşa maçındaki pozisyonu paylaşarak, "Bu pozisyonda; omzumda meydana gelen trabeküler kırık sonucu 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağım. Oyuncu değişikliği hakkımızın bitmiş olmasından dolayı maça bu şekilde devam etmek zorunda kalmam, maalesef iyileşme sürecini uzattı. Değer veren, destek olan herkese teşekkür ederim. Bu takım hepimizin! Bu takıma geçmişten bugüne emek veren, birçok sıkıntı yaşayıp ama üstüne şampiyonluklar kazandırmış oyuncu grubunun daha fazla saygıyı hakettiğini düşünüyorum. Formayı, şehri, İmalat-ı Harbiye ruhunu sahiplenip sağlığımızla alakalı yaptığımız fedakarlıklar bunun en büyük göstergesi. Yeni oyuncu arkadaşlarımızla güç kazandık. Hep birlikte bu takımı layık olduğu yerde tutacağız inşallah" açıklamalarını yaptı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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