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Ankaragücü'nün Sportif Danışmanı Ergün Yücel oldu
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ANKARAGÜCÜ'NÜN SPORTİF DANIŞMANI ERGÜN YÜCEL OLDU

Ankaragücü'nün Sportif Danışmanı Ergün Yücel oldu

Ankaragücü, eski futbolcusu Ergün Yücel’in sportif danışman olarak göreve başladığını açıkladı.

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Ankaragücü, konu ile ilgili şu açıklamada bulundu: 

“Eski futbolcumuz Ergün Yücel, Başkanımız Fatih Mert’in Sportif Danışman’ı olarak, kulübümüzde göreve başlamıştır. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı. 

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ERGÜN YÜCEL KİMDİR? 

10 Mart 1966 Kayseri doğumlu Ergün Yücel, futbol kariyerine Kayserispor’da başladı ve sırasıyla  Ankaragücü, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gölcükspor formaları giydi.  Süper Lig kariyerinde 194 maça çıkan Ergün Yücel, 18 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda da 14 karşılaşmaya çıkan Yücel, 1 Temmuz 1999 tarihinde aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Ergün Yücel, futbolculuk döneminde orta sahada görev yaptı.  
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