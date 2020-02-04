Ankaragücü'nün Sportif Danışmanı Ergün Yücel oldu

Ankaragücü, konu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“Eski futbolcumuz Ergün Yücel, Başkanımız Fatih Mert’in Sportif Danışman’ı olarak, kulübümüzde göreve başlamıştır. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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ERGÜN YÜCEL KİMDİR?

10 Mart 1966 Kayseri doğumlu Ergün Yücel, futbol kariyerine Kayserispor’da başladı ve sırasıyla Ankaragücü, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gölcükspor formaları giydi. Süper Lig kariyerinde 194 maça çıkan Ergün Yücel, 18 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda da 14 karşılaşmaya çıkan Yücel, 1 Temmuz 1999 tarihinde aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Ergün Yücel, futbolculuk döneminde orta sahada görev yaptı.