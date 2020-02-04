Gençlerbirliği 2 eksikle çalıştı

Taktik günü Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde gerçekleştirdiği basına açık antrenmanla geçirdi. İlk bölümde salonda çalışan futbolcular daha sonra sahada dar alanda eğlenceli oyun ile antrenmana başladı. Daha sonra üç kaleli gol oyunu oynayan futbolcular günü bu çalışma ile tamamladı. Tedavilerine devam edilen Stancu ve Arda bugün yapılan antrenmana katılmadı.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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