﻿
Gençlerbirliği 2 eksikle çalıştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ 2 EKSİKLE ÇALIŞTI

Gençlerbirliği 2 eksikle çalıştı

Süper Lig'de Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, basına açık antrenman gerçekleştirdi.

638 Okunma

Taktik günü Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde gerçekleştirdiği basına açık antrenmanla geçirdi. İlk bölümde salonda çalışan futbolcular daha sonra sahada dar alanda eğlenceli oyun ile antrenmana başladı. Daha sonra üç kaleli gol oyunu oynayan futbolcular günü bu çalışma ile tamamladı. Tedavilerine devam edilen Stancu ve Arda bugün yapılan antrenmana katılmadı.
Hamzaoğlu: Trabzonspor maçı kolay bir maç olmayacak
Gençlerbirliği-Trabzonspor biletleri satışa çıkıyor
C Blok bugün 20:00'da
Gençlerbirliği'nde Trabzonspor çalışmaları başladı
Süper Lig'de puan durumu
Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'de
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿