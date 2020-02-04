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Gençlerbirliği-Trabzonspor biletleri satışa çıkıyor
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GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Gençlerbirliği-Trabzonspor biletleri satışa çıkıyor

Gençlerbirliği’nin sahasında Trabzonspor’u konuk edeceği maçın biletleri 05.02.2020 Çarşamba günü saat 11.00’de satışa çıkıyor.

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Süper Lig’in 21. hafta maçında Gençlerbirliği, cumartesi günü Trabzonspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Müsabaka bilet fiyatları şu şekilde olacak
VIP: 250 TL
Batı Tribün (Sağ ve Sol Kapalı): 150 TL
Doğu Tribün (Maraton): 100 TL
Güney Tribün (Kale Arkası) : 75 TL
Misafir Takım : 90 TL
Fiyatlara hizmet bedeli dahil değildir.
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