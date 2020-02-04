Gençlerbirliği-Trabzonspor biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig’in 21. hafta maçında Gençlerbirliği, cumartesi günü Trabzonspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Müsabaka bilet fiyatları şu şekilde olacak
VIP: 250 TL
Batı Tribün (Sağ ve Sol Kapalı): 150 TL
Doğu Tribün (Maraton): 100 TL
Güney Tribün (Kale Arkası) : 75 TL
Misafir Takım : 90 TL
Fiyatlara hizmet bedeli dahil değildir.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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