Halkbank 3-1 Spor Toto

ANKARA DERBİSİNİ HALKBANK KAZANDI

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erkan Sarı

Halkbank ANKARA: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Dmitrii Bahov, Faik Samet Güneş, Georgi Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, İbrahim Emet, Gökhan Gökgöz, Toncek Stern)

Spor Toto: Do Nascime Ferreira, Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Nicolas Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Alexander Lincoln (Deniz İvgin, Murat Tokgöz, Thaiago Gelinski. Ali Deniz Yılmaz, Kadir Cin)

Setler: 25-21, 25-13, 24-26, 26-24

Süre: 2 saat (25, 22, 36, 37)

Karşılaşmanın ilk setine hızı bir giriş yapan Halkbank blok, defans ve atakta Spor Toto’ya büyük üstünlük kurdu. Serviste de rakibinden daha yüzdeli oynayan Mavi-Beyazlılar, seti 25-21’le hanesine yazdırdı: 1-0.

İlk setteki oyununu yükselterek devam ettiren Halkbank, rakibini oyundan düşürdü. Özellikle bloklarla (4 blok) rakip atakları durduran Mavililer, serviste de 3 ace aldı. 25-13’lük set skoruyla 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın üçüncü seti daha dengeli oynandı. Halkbank defansta ilk iki sete oranla daha dikkatsiz oynadı. Setin son bölümünde Halkbank çok basit hata yaptı. Atakta top öldüremedi. Uzayan seti Spor Toto 24-26 aldı ve skoru 2-1’e getirdi.

Dördüncü sette iki takım da çok servis kaçırdı, top öldürmede zorlandı. Setin son bölümünde daha inançlı oynayan Mavi-Beyazlılar, bloklarla rakibini durdurdu ve seti 26-24, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

"TAKIM OLARAK İNANÇLIYDIK"

Karşılaşmadan sonra düşüncelerini açıklayan tecrübeli oyuncu İbrahim Emet, iyi oynayıp kazandıklarını söyledi. Bu galibiyete ihtiyaç duyduklarını ifade eden Emet, “Kendi adıma tatmin edici bir oyun sergiledik. Takım olarak inançlıydık. Daha az basit hata yaptık. Çok iyi bir takım olan rakibimizi de kutluyorum. Ancak bir ricam var. Tüm takımlar emek veriyor, yatırım yapıyor. Hakemlerimiz bunu düşünerek biraz daha dikkatli maç yönetsinler. Onlara da saygı duyuyoruz ama biraz dikkat bekliyoruz” diye konuştu.