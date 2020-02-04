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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Klasspor TV ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan C blok, Bülent Atlas ve Özhan Yüksel'in sunumlarıyla bu akşam saat 20:00'da.

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Gençlerbirliği Sio, Stancu ve Sessegnon gibi hayati eksiklerle çıktığı Başakşehir deplasmanında ikinci yarıda havlu atarken mağlubiyet nasıl geldi? Başakşehir karşılaşmasının teknik-taktik analizi, bireysel performans değerlendirmeleri ve Trabzonspor maçına bir ön bakış... Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok saat 20:00'de Bülent Atlas ve Özhan Yüksel'in yorumlarıyla Klasspor TV'de. Kaçırmayın!

 

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